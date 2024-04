Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Mülleimer in Brand gesetzt

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht auf Donnerstag haben unbekannte Täter insgesamt vier Mülleimer in Brand gesetzt. Der Integrierten Leitstelle wurden gegen 0:30 Uhr auf zwei an der B 48 liegenden Parkplätzen jeweils zwei brennende Mülleimer gemeldet. Die Brände wurden von den Feuerwehren aus Alsenz und Oberndorf gelöscht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

