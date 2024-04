Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Junger Mann widersetzt sich Festnahme

Aschbach (ots)

Alkoholisierter Randalierer nach Widerstand in Fachklinik eingeliefert. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde die Polizei über einen randalierenden Mann in seiner Wohnung informiert. Beim Eintreffen der Streife befand sich dieser außerhalb des Anwesens an einer Bushaltestelle. Gegenüber den eingesetzten Beamten wurde er sofort aggressiv und beleidigte diese. Weiterhin war er psychisch auffällig und äußerte Suizidgedanken, weshalb er in Gewahrsam genommen werden sollte. Damit war er nicht einverstanden und rannte davon. Er wurde jedoch eingeholt und festgenommen. Um ihm die Handschellen anlegen zu können, mussten ihm die Beamten die Hände auf den Rücken drehen. Im Anschluss an die Festnahme wurde der Mann dann in einer Fachklinik dem medizinischen Personal übergeben. Während der Fahrt zur Klinik beleidigte er die die Polizisten und spuckte nach ihnen. Gegen ihn wird nun wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. |pilek

