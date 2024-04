POL-PDKL: Einbruch in Lagerhalle, Zeugen gesucht

Kusel (ots) - Ein Einbrecher ist am frühen Sonntagmorgen in eine Gaststätte in Kusel eingebrochen und hat dabei hohen Sachschaden hinterlassen. Bei geringer Beute hinterließ er einen Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Der bislang noch unbekannte Täter verschaffte sich in die Kneipe in der Landschafts-straße gewaltsam Zutritt, indem er ein Fenster aufbrach. Die Ermittler leiteten Strafverfahren ein und sicherten Spuren an dem Tatort. Der Tat-zeitraum konnte ...

