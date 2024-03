Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 5.225 Euro Geldstrafe - Bundespolizei nimmt fünffach Verurteilten fest

Dortmund (ots)

Am heutigen Morgen (01. März) verhafteten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Dortmund einen Mann. Eine Staatsanwaltschaft ließ bereits mit fünf Haftbefehlen nach diesem fahnden.

Gegen 8:10 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Dortmunder Hauptbahnhof. Dort kontrollierten sie einen 40-Jährigen. Während der Kontrolle ermittelten die Beamten, dass die Staatsanwaltschaft Dortmund nach dem deutschen Staatsbürger suchte.

Das Amtsgericht Dortmund hatte Mann erstmals im April 2019 rechtskräftig, wegen Erschleichens von geringwertigen Leistungen in zwei Fällen, zu einer Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen zu je 15 Euro verurteilt. Weitere rechtskräftige Verurteilungen, wegen Diebstahls und Erschleichens von Leistungen, erfolgten in den Jahren 2020, 2021 und 2022. Da der Deutsche bisher weder die geforderte Summe in Höhe von insgesamt 5.225 Euro (zzgl. Verfahrenskosten) gezahlt, noch sich der Haftantrittsladung stellte, wurde er durch die Staatsanwaltschaft Dortmund zur Festnahme ausgeschrieben.

Auch jetzt konnte der Wohnungslose die geforderte Geldstrafe nicht entrichten, sodass er verhaftet wurde. Anschließend brachten die Bundespolizisten den 40-Jährigen für voraussichtlich 366 Tage in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell