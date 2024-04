Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kellereinbruch und Motorroller entwendet (mehrere)

Lüdenscheid (ots)

Kellereinbruch

Am Donnerstagmorgen stellte ein 67 - Jähriger aus Lüdenscheid fest, dass unbekannte Täter in seinen Keller eingedrungen sind. Mittwochmittag war alles in Ordnung - nun fehlen eine Stichsäge und Wein. Offenbar haben sich der oder die Täter Zugang in das Mehrfamilienhaus verschafft und hebelten dann das Kellerabteil auf. Die Kriminalpolizei ermittelt / die Polizeiwache Lüdenscheid nimmt Hinweise unter 02351 90990 entgegen.

Roller nach Diebstahl gefunden

Eine 52 Jahre alte Lüdenscheiderin entdeckte Donnerstagmorgen beim Spazieren gehen ein Kleinkraftrad an einem Ententeich am Honseler Bruch. Offenbar waren Lenkrad- und Heckkofferschloss aufgebrochen und die Verkleidung beschädigt. Sie alarmierte die Polizei. Die 45 Jahre alte Halterin aus Lüdenscheid konnte zwar nicht erreicht werden, jedoch gehen die Beamten von einer Fahrzeugentwendung aus. Daher wurde der Roller sichergestellt, die Polizei hat mit ihren Ermittlungen begonnen.

Motorroller entwendet

Ein 75 - jähriger Lüdenscheider meldete am Donnerstag um 10 Uhr seinen Motorroller als gestohlen. Noch am Vortag gegen 19 Uhr stand der Motorroller mit verschlossenem Lenkradschloss nahe des Wohnhauses an der Berliner Straße geparkt. Er wurde zur Fahndung ausgeschrieben, die Polizei bittet um Hinweise. (lubo)

