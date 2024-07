Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gartenhütte in Brand geraten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Eine Gartenhütte ist am Dienstagmittag (23.07.2024) an der Gablenberger Hauptstraße, mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts, in Brand geraten. Der 45 Jahre alte Bewohner bemerkte gegen 11.49 Uhr die brennende Gartenhütte und versuchte sie noch eigenständig zu löschen, bevor er die Feuerwehr alarmierte. Durch das Feuer wurde auch das angrenzende Wohngebäude in Mitleidenschaft gezogen. Eine weitere 83 Jahre alte Bewohnerin musste evakuiert werden, der 45-Jährige wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt.

