POL-EU: Arbeitsunfall - von Leiter gestürtzt

Euskirchen (ots) - Am heutigen Mittwochmorgen gerieten ein Carport und ein Gewächshaus im Garten eines Mehrfamilienhauses in der Straße In den Erlen in Euskirchen in Brand. Der 72-jährige Eigentümer des Carports und des Gewächshauses wurde von einem lauten Knall und einem hellen Lichtschein geweckt. Als er aus dem Fenster sah, erblickte er den bereits in Flammen stehenden Carport und das brennende Gewächshaus. Bei ...

mehr