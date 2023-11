Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Taschendiebstahl im Supermarkt

Euskirchen (ots)

Am Mittwoch (22. November) kam es gegen 12 Uhr in einem Supermarkt in der Roitzheimer Straße in Euskirchen zu einem Taschendiebstahl.

Zwei Männer entwendeten die Geldbörse aus der Tasche einer 71-jährigen Frau aus Bad Münstereifel. Die Frau bemerkte den Diebstahl und folgte den beiden Männern mit ihrem Fahrrad bis zu einem nahegelegenen Baumarkt.

Die 71-Jährige konnte den eingesetzten Polizeibeamten ohne Einsicht in die Geldbörse die genau Stückelung ihres entwendeten Bargelds mitteilen.

Bei den beiden Männern wurde diese Summe aufgefunden und anschließend sichergestellt.

Folgende Hinweise empfiehlt die Polizei Euskirchen zu beachten:

- Tragen Sie Wertsachen immer eng am Körper - Bewahren Sie Wertsachen in verschlossenen Innentaschen und keinesfalls in Außentaschen auf - Beachten Sie, dass sich der Taschenverschluss am Körper und vor dem Bauch befindet

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell