POL-FR: Freiburg-Brühl: Illegal entsorgtes Altöl gelangt in die Umwelt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Samstag, 16. März 2024, gegen 14.40 Uhr kam es in Freiburg-Haslach zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer die Feldbergstraße in Richtung Guildfordallee und kollidierte dabei mit einem Pkw, der im Bereich der Belchenstraße am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Durch die Wucht des ...

mehr