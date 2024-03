POL-FR: Dogern: Partikelfilter an vier Transportern gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Beim Zusammenstoß zwischen einem SUV und einem Motorrad hat sich am Montagabend, 18.03.2024, gegen 17:10 Uhr, in der Industriestraße in Lauchringen der Motorradfahrer verletzt. Der 31-jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 52 Jahre alte Fahrer des SUV war zuvor nach links auf ein Firmengrundstück abgebogen und mit dem entgegenkommenden Motorrad kollidiert. Sowohl der SUV als auch ...

