Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Auto überschlägt sich in Löhningen - Fahrer leicht verletzt - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Montag, 18.03.2024, kurz vor 14:00 Uhr, kam es in Löhningen zu einem Verkehrsunfall, zu dem die Polizei Zeugen sucht. Ein 24-jähriger Opel-Fahrer war einem entgegenkommenden Fahrzeug ausgewichen. Rechts der Straße kollidierte der Opel mit einer Steinmauer und überschlug sich in der Folge. Der Fahrer verletzte sich leicht und kam zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Ein Abschleppunternehmen barg den schwer beschädigten Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15000 Euro. Das entgegenkommende Fahrzeug fuhr weiter. Dabei soll es sich um einen dunklen Pkw mit deutschen Kennzeichen gehandelt haben. Auf Zeugenhinweise hofft die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8963-0. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0, die Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell