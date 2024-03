Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter versucht gefälschte Rezepte in Apotheke einzulösen

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen 15:30 Uhr wurde in einer Apotheke in Dielheim versucht mit einem gefälschten Rezept an verschreibungspflichtige Medikamente zu gelangen.

Eine derzeit noch unbekannte männliche Person versuchte an ein Diabetiker-Medikament zu gelangen, welches ersten Ermittlungen zu Folge auch zum Abnehmen genutzt wird. Als die Apothekerin das Rezept jedoch genauer betrachtete, verließ der Unbekannte fluchtartig die Apotheke.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen.

