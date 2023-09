LPI-GTH: Radfahrer touchiert

Arnstadt (ots) - Am 24. August, gegen 08.00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich Krappgartenstraße/ Erfurter Straße. Eine 63-jährige Fahrerin eines Mercedes befuhr die Krappgartenstraße in Richtung Erfurter Straße als plötzlich eine unbekannte Fahrradfahrerin mit dem Mercedes kollidierte. Am Pkw entstand Sachschaden, die Radfahrerin wurde leicht verletzt. Die Unbekannte setzte im Anschluss, ohne ihren ...

mehr