Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Straßenbahn entgleist - Bergungsmaßnahmen - PM Nr. 1

Mannheim (ots)

Gegen 19:10 Uhr entgleiste eine Straßenbahn, welche die Kurpfalzstraße in Richtung Bismarckstraße befuhr, in einer Linkskurve. Zum derzeitigen Stand wurde bei dem Unfall eine Person leicht verletzt. Zur Bergung der Straßenbahn wurde ein Kran angefordert. Für die Dauer dieser Maßnahmen wird die Bismarckstraße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden, hier ist von mehreren Stunden auszugehen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht genauer zu beziffern. Zur Unfallursache kann noch keine Aussage getroffen werden, dies ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

