POL-MA: Mannheim/Heidelberg: Polizei zieht Bilanz zur Fahrradkontrollwoche

Mannheim/Heidelberg (ots)

Vor dem Hintergrund eines landesweiten Trends steigender Zahlen von Fahrradunfällen, führten Beamtinnen und Beamte der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidium Mannheim in der vergangenen Woche vom 08.04.24 bis zum 12.04.2024 mehrere Kontrollaktionen in ihrem Zuständigkeitsbereich durch. Die Schwerpunkte lagen dabei auf den Kontrollen von Fahrrädern, Pedelecs und E-Bikes. Dabei wurden sowohl die technischen Einrichtungen der Fahrzeuge selbst, also auch die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung durch die jeweiligen Fahrerinnen und Fahrer überprüft. Insgesamt konnten bei 26 Kontrollaktionen 633 Fahrzeuge kontrolliert werden. Die Bilanz dieser Woche zeigte die Wichtigkeit und die Notwenigkeit solcher Aktionen. Insgesamt konnten bei den kontrollierten Fahrzeugen 409 Verstöße gezählt werden. Hervorzuheben sind mit 195 Verstößen die festgestellten Rotlichtfahrten, die damit fast die Hälfte aller Verstöße bilden. Bei 115 Fahrzeugen wurden zudem technische Mängel festgestellt.

