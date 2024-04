Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Gemeinschaftlich begangene gefährliche Körperverletzung vor Nachtclub - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Nachdem zwei Mitarbeiter einer Diskothek in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Diskothek-Besucher womöglich durch Schläge verletzten, sucht die Polizei nach Zeugen. Am Mittwochabend besuchte ein 19-Jähriger einen Nachtclub im innerstädtischen Quadrat N 7. Gegen Mitternacht verließ der junge Mann kurzzeitig den Club und hielt sich unmittelbar davor auf. Hierbei geriet er zunächst mit einem Mann in einen verbalen Disput. Als der 19-Jährige im Anschluss an die Diskussion wieder die Räumlichkeiten des Clubs betreten wollte, verwehrten ihm die Mitarbeiter des Clubs jedoch den Zutritt. Im weiteren Verlauf soll ihn einer der Mitarbeiter gestoßen haben, sodass der 19-Jährige zu Boden stürzte. Auf dem Boden liegend sollen die beiden 40 und 46-jährigen Mitarbeiter anschließend auf den 19-Jährigen eingeschlagen haben. Um Anzeige zu erstatten suchte der junge Mann das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt auf. Da der 19-Jährige Schmerzen verspürte, wurde ein Rettungsdienst hinzugezogen, der ihn für die weitere medizinische Betreuung in ein nahegelegenes Krankenhaus brachte. Durch ein Streifenteam wurde anschließend die Tatörtlichkeit aufgesucht und der 40 und 46-jährige Mann wurden für die Durchführung strafprozessualer Maßnahmen auf das Polizeirevier gebracht. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, durften die beiden Männer wieder gehen.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

