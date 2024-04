Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mehrere Tausend Euro und Dollar Bargeld aus Jackentasche entwendet - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete am Donnerstagabend, gegen 18:30 Uhr, einem 64-Jährigen aus seiner Jackentasche 4.000 Dollar sowie knapp 3.500 Euro Bargeld und flüchtete daraufhin unerkannt.

Ein 64-Jähiger saß gemeinsam mit seinem 28-jährigen Sohn in der Rohrbacher Straße in einem dort befindlichen Café, als sich zwei unbekannte Männer an den Nachbartisch setzten. Beim Verrücken des Stuhles rempelte einer der Unbekannten den 64-Jährigen an und entwendete aus der Innentasche einer über den Stuhl gelehnten Jacke das Bargeld. Wenige Sekunden später flüchteten die beiden unbekannten Täter in unbekannte Richtung.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft geben können, sich unter der Telefonnummer 06221 1857-0 zu melden.

Weitere Informationen und wie Sie sich schützen finden Sie hier:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

