Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Junge Radfahrerin von Pkw erfasst

Wiesloch (ots)

Am Donnerstag befuhr eine 79-jährige Suzuki-Fahrerin gegen 11:30 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt. Am Kreisverkehr in Höhe der Luisenstraße fuhr sie in diesen ein und übersah hierbei eine 18-jährige Radfahrerin, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Dies hatte zur Folge, dass die Radfahrerin mit dem Suzuki kollidierte, auf die Motorhaube aufgeladen wurde und im weiteren Verlauf auf die Straße rutschte.

Hierdurch erlitt sie diverse leichte Verletzungen, die in einem nahegelegenen Krankenhaus medizinisch behandelt wurden. Glücklicherweise trug die Radfahrerin einen Helm, wodurch Schlimmeres verhindert wurde.

Das Auto und das Rad wurden bei dem Zusammenstoß leicht beschädigt.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen u.a. wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

