POL-MA: Mannheim/Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 14-jähriger Zoey S.

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und 12:19 Uhr, beschädigte eine 33-Jährige mutwillig mehrere Fahrzeuge, die in der Talstraße, Am Tairnbacher Weg sowie in der Carl-Benz-Straße geparkt waren. Eine aufmerksame Zeugin konnte den Vandalismus an den Autos beobachten und ...

mehr