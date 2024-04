Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Öffentlichkeitsfahndung nach 14-jähriger Zoey S.

Mannheim/Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Seit Mittwoch, den 10.04.2024, wird die 14-jährige Zoey Alice S. aus Bammental vermisst. Die Vermisste verließ am Mittwoch gegen 13.15 Uhr ihr Zuhause. Als sie am Abend nicht zurückkehrte, nahm die Mutter gegen 20.30 Uhr Kontakt per Handy mit ihrer Tochter auf. Hierbei gab Zoey S. an, dass sie sich umgehend auf den Weg nach Hause machen werde, wo sie nicht ankam. Die Mutter versuchte ihre Tochter erneut telefonisch zu kontaktieren, was jedoch fehlschlug. Bislang konnte kein Kontakt zur Vermissten hergestellt werden und ihr Aufenthalt ist weiterhin unbekannt. Es liegen Hinweise vor, die auf einen Aufenthalt in Mannheim hindeuten.

Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

Schlanke Figur, ca. 1,50 m groß, schulterlange und braune Haare, trug ein dunkelgraues Sweatshirt, hellblaue Jeans und schwarze Schuhe.

Eine hilflose Lage der Vermissten kann nicht ausgeschlossen werden.

Ein Bild der Vermissten kann unter folgendem Link aufgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/bammental-vermisstenfahndung/

Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten nimmt jede Polizeidienststelle oder das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter: 0621-174-4444 entgegen.

