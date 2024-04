POL-MA: Einjähriges Kind von Hund gebissen - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete am Donnerstagabend, gegen 18:30 Uhr, einem 64-Jährigen aus seiner Jackentasche 4.000 Dollar sowie knapp 3.500 Euro Bargeld und flüchtete daraufhin unerkannt. Ein 64-Jähiger saß gemeinsam mit seinem 28-jährigen Sohn in der Rohrbacher Straße in ...

mehr