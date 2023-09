Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: PRESSE-ERSTMELDUNG Rauchentwicklung in einer Grundschul-Turnhalle

Simmern/Hunsrück (ots)

Am heutigen Morgen kam es in der Sporthalle der Kurt-Schöllhammer Grundschule in Simmern/Hunsrück zu einer unerwarteten Rauchentwicklung. Als gg. 08:15 Uhr eine Lehrerin mit ihrer Sportklasse das Licht und die Lüftung einschaltete, zog vom Hallendach her unvermittelt Rauch in die Turnhalle. Die Lehrerin verließ sofort mit den Schulkindern die Räumlichkeiten und verständigte Feuerwehr und Polizei. Aktuell sind die Einsatzkräfte auf der Suche nach der Ursache der Rauchentwicklung; ein Brandherd konnte bisher nicht festgestellt werden. Zu einem Personenschaden ist es nicht gekommen.

