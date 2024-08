Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmitteilungen für die drei osthessischen Landkreise

Unfall mit Schwerverletztem

Fulda. Am frühen Donnerstagmorgen (22.08.), gegen kurz vor 1 Uhr, beabsichtigte eine Polizeistreife in der Browerstraße einen Rollerfahrer zu kontrollieren. Als dieser auf die Beamten aufmerksam wurde, beschleunigte er seine KTM und versuchte sich aus noch unbekannten Gründen augenscheinlich der polizeilichen Maßnahme durch Flucht zu entziehen. Dabei verlor der 17-jährige Zweiradfahrer aus Fulda in dem dortigen Wendehammer die Kontrolle über sein Bike und kam zu Fall. Der Fuldaer verletzte sich schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Klinikum transportiert werden. Bei den Unfall entstand außerdem Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Unfall beim Abbiegen

Fulda. Bei einem Unfall am Mittwoch (21.08.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Ein 31-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 12:30 Uhr die Habelbergstraße aus Richtung Heidelsteinstraße kommend in Fahrtrichtung Kreuzbergstraße und wollte nach aktuellem Kenntnisstand nach links in diese einbiegen. Hierbei kam es aus noch unklarer Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem 62-jährigen VW-Fahrer, welcher die Kreuzbergstraße aus Richtung Künzeller Straße kommend in Fahrtrichtung Kreisel Heidelsteinstraße befuhr.

Unfall im Kreisverkehr

Fulda. Ein 21-jähriger Krad-Fahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Mittwoch (21.08.) leicht verletzt. Eine 76-jährige Chevrolet-Fahrerin befuhr gegen 16:30 Uhr die Magdeburger Straße stadtauswärts und wollte nach momentanen Informationen in den Kreisverkehr der Magdeburger Straße / Zieherser Weg einfahren. Hierbei kollidierte sie aus noch unbekannten Gründen mit dem bereits im Kreisverkehr fahrenden Krad-Fahrer. Der Zweiradfahrer kam in der Folge zu Fall. Bei dem Unfall entstand zudem Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Unfall mit Radfahrer

Fulda. Bei einem Unfall am Donnerstag (22.08) erlitt ein 14-jähriger Radfahrer aus Fulda leichte Verletzungen. Ein 26-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 22:20 Uhr die K 55 aus Richtung Engelhelms kommend in Fahrtrichtung Bronnzell. In Höhe km 0,6 stieß er aus noch unklaren Gründen mit dem Radfahrer, welcher in gleicher Richtung unterwegs war, zusammen. Der 14-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Außerdem entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.100 Euro.

Polizeistation Fulda

Unfall im Einmündungsbereich

Hofbieber. Am Donnerstag (22.08.), gegen 18:10 Uhr, ereignete sich im Bereich der L3174 von Hofbieber in Richtung Schwarzbach - auf Höhe Weihershof - ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Nach derzeitigen Informationen stieß ein 86-jähriger Ford-Fahrer aus Hofbieber während eines Abbiegevorgangs im Bereich der K25 aus noch unklarer Ursache mit einer 75-jährigen Opel-Fahrerin, ebenfalls aus der Gemeinde Hofbieber, welche zu diesem Zeitpunkt gerade die Landstraße von Hofbieber kommend in Richtung Schwarzbach befuhr, zusammen. Beide Fahrzeugführenden wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in ein Klinikum verbracht. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Die Feuerwehr Hofbieber Mitte war mit etwa 20 Einsatzkräften vor Ort. Für die Unfallaufnahme war die Fahrbahn in beide Richtungen rund eine Stunde voll gesperrt.

Polizeistation Hilders

Unfallflucht

Friedewald. Am Samstag (17.08.), gegen 14 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines grauen VW Multivan die Rhönstraße in Friedewald - Motzfeld in Richtung Schenklengsfeld. Dabei fuhr er nach aktuellem Kenntnisstand an mehreren parkenden Pkw vorbei. Ein zeitgleich entgegenkommender 33-jähriger E-Bike-Fahrer musste daraufhin nach rechts auf einen Bürgersteig ausweichen und kam in der Folge zum Fall. Dabei wurde er leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Pkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Hauneck. Am Donnerstag (22.08.), gegen 9:40 Uhr, befuhr eine 49-jährige Fahrerin eines VW Passat die B27 in Richtung Bad Hersfeld. Entgegenkommend befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkw die B27 in Richtung Fulda. Im Bereich der Unfallstelle verengte sich die Fahrbahn des entgegenkommenden Fahrers von zwei auf eine Spur. Bei dem Versuch den Überholvorgang zu beenden, befuhr der Fahrer oder die Fahrerin verbotswidrig die Sperrfläche und überfuhr die durchgezogene Mittellinie. Hierbei kollidierte das Auto mit dem linken Außenspiegel des entgegenkommenden Pkw der Frau. Die verursachende Person entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Alleinunfall mit Fahrrad

Bad Hersfeld. Am Freitag (23.08.), gegen 0 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Fahrradfahrer die Erfurter Straße in Fahrtrichtung Hünfelder Straße. Aus noch nicht näher geklärten Gründen stieß er dabei gegen einen Schotterhaufen, der sich auf der Straße im Bereich einer Baustelle befand. Der 47-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Zusammenstoß mit Zweiradfahrer

Rudlos. Am Samstag (17.08.), gegen 16 Uhr, befuhr eine 60-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Audi A 4 die Hohwaldstraße und wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach links in die Stockhäuser Straße einbiegen. Dabei kollidierte sie aus noch unklarer Ursache mit einem 17-jährigen Zweiradfahrer, welcher ihr mit seinem Leichtkraftrad der Marke KTM entgegenkam. Durch den Aufprall verlor der 17-Jährige die Kontrolle über sein Bike und stürzte. Er verletzte sich leicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand zudem Sachschaden von etwa 9.500 Euro.

Zusammenstoß

Lauterbach. Am Donnerstag (22.08.), gegen 8.45 Uhr, wollte ein 68-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Mercedes von einem Firmengelände auf die Dirlammer Straße in Richtung Dirlammen einfahren. Dabei stieß er mit dem Ford Fiesta einer 20-jährigen Pkw-Fahrerin, welche die Dirlammer Straße von Dirlammen herkommend befuhr, zusammen. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand jedoch Sachschaden von circa 17.500 Euro.

Polizeistation Lauterbach

