Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Bensheim-Schönberg: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

64625 Bensheim (ots)

Am Montag, 29.07.2024 kam es gegen 17:30 Uhr in der Nibelungenstraße/ B47 in Bensheim- Schönberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Pkw einen geparkten schwarzen Mercedes. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen dunklen Mercedes C-Klasse gehandelt haben. Der Unfallverursacher befuhr die B 47 von Lindenfels kommend in Fahrtrichtung Bensheim. In Höhe der Hausnummer 190 fuhr er an der geöffneten Seitentür des geparkten Fahrzeuges vorbei und touchierte diese. Danach bremste er leicht ab, fuhr jedoch wenig später mit erhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Bensheim davon.

Der Fremdschaden beläuft sich auf ca. 6000,- EUR. Bei dem beschädigten Fahrzeug wurde die komplette Fahrerseite beschädigt. Der flüchtige Pkw müsste an der Beifahrerseite beschädigt sein.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben könne, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Bensheim unter Tel: 06251-8468-0 in Verbindung zu setzen.

