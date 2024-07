Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg-Sandbach: Geparkter BMW beschädigt/Polizei sucht Zeugen

Breuberg (ots)

In der Nacht zum Montag (29.07.) beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen weißen BMW, der in der Heubacher Straße in einer Grundstückseinfahrt parkte. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der unbekannte Verursacher mit seinem Fahrzeug dort gewendet und hierbei den BMW beschädigt haben. Circa 3000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeugs kosten, das am Heck beschädigt wurde.

Hinweise nimmt die Polizeistation Höchst unter der Rufnummer 06163/941-0 entgegen.

Berichterstatter:

Polizeikommissar Mühlhahn (Polizeistation Höchst)

