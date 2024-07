Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Diebstahl aus Wohnung

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Diebstahl aus Wohnung

In einem Mehrfamilienhaus in Norden kam es am Montag zu einem Diebstahl. In der Großen Mühlenstraße betraten Unbekannte zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr unbefugt eine Wohnung im Erdgeschoss und entwendete Bargeld. Die Täter nutzten offenbar die Gelegenheit, als sich die Bewohnerin vor dem Haus aufhielt und eine Terrassentür offenstand. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

