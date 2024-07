Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Radfahrendes Kind verletzt

Ein radfahrendes Kind ist am Montag bei einem Unfall in Aurich verletzt worden. Gegen 13.40 Uhr fuhr ein 69-jähriger BMW-Fahrer auf der Straße Schafdrift, als ein achtjähriger Junge mit dem Fahrrad aus dem Weidenweg kam und vor ihm in den Schafdrift einbog. Ein Zusammenstoß ließ sich nicht mehr verhindern. Der Junge stürzte und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Großefehn - Bei Auffahrunfall verletzt

Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstag in Großefehn. Eine 67-jährige Frau fuhr gegen 7.35 Uhr mit einem Fiat auf dem Postweg in Richtung Ostgroßefehn. In Höhe der Einmündung zur Boßelstraße erkannte sie offenbar zu spät, dass vor ihr ein 73-jähriger Ford-Fahrer abbremste. Sie fuhr auf. Durch den Aufprall wurde die 67-jährige Fiat-Fahrerin leicht verletzt. Beide Autos wurden beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 24.000 Euro.

