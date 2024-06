Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zweijähriger verlässt nachts die elterliche Wohnung

Sonneberg (ots)

Am Samstag, gegen 02:00 Uhr entdeckte eine aufmerksame Sonnebergerin am Stadtpark einen Jungen, welcher nur mit einer Windel bekleidet auf Entdeckungstour ging. Die 23-jährige Frau überlegte nicht lange und nahm den Jungen zunächst an sich. Währenddessen sprach sie noch unbekannte zufällige Passanten an, welche Kleidungsstücke für den Jungen bereitstellten. Anschließend übergab sie ihn der Polizei. Dort machte er es sich bequem, während die Beamten im Umkreis des Auffindeortes nach den Eltern suchten und u.a. Hauseingänge kontrollierten. Aufgrund der sommerlichen Temperaturen fehlte dem Jungen gesundheitlich nichts. Die weitere Betreuung und ein angemessener Schlafplatz übernahm anschließend das Jugendamt. Die Ermittlungen zur Herkunft des Kindes waren jedoch ausgeschöpft; bis gegen 07:30 Uhr die besorgte Mutter eine Vermisstenmeldung aufgab. Nachdem die Situation aufgeklärt werden konnte, wurde der Abenteurer seinen überglücklichen Eltern übergeben. Offenbar stieg er mitten in der Nacht aus seinem Bett und verließ die Wohnung unbemerkt. Auch die geschlossene Wohnungstür stellte kein Hindernis dar. Der Dank gilt den aufmerksamen und hilfsbereiten Sonnebergern. Die zur Verfügung gestellten Kleidungsstücke (Oberbekleidungen) können in der PI Sonneberg abgeholt werden.

