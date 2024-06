LPI-SLF: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Zeugen gesucht.

Frankenblick/ Rauenstein (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Bahnhofstraße in Rauenstein zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Insassen. Die 35-jährige Fahrerin kam offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß in einer S-Kurve gegen die Mauer einer Bahnunterführung. Das voll besetzte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste ...

