LPI-SLF: Vollsperrung nach Frontalzusammenstoß

Rudolstadt (ots) - Zwischen Donnerstag 20 Uhr und Freitag 7 Uhr wurde ein weißer Mercedes-Lkw durch unbekannte Täter in den Farben blau, rot und schwarz besprüht. Das Fahrzeug parkte in der Rudolstädter Schillerstraße, Ecke Marktstraße. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Saalfeld, Tel. 03671 560, unter Angabe der Vorgangsnummer 0166639 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr