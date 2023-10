Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Johannisstraße

Altenburg (ots)

Altenburg: Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten gestern Vormittag (18.10.2023), gegen 10:35 Uhr in die Johannisstraße aus. Anwohner meldeten von dort Brandgeruch wahrgenommen zu haben. Vor Ort stellte sich heraus, dass es in einem leerstehenden Haus in der Johannisstraße zum Brandausbruch kam. Dank des schnellen Einschreitens der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Im Zuge des Einsatzes wurden aus einem unmittelbar angrenzendem Wohnhaus in der Humboldtstraße mehrere Anwohner evakuiert bzw. verließen dieses selbstständig ihre Wohnungen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Aufgrund des Löscheinsatzes musste des Weiteren die Johannisstraße zum Teil gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Im Anschluss der Löschmaßnahmen konnten die Anwohner des angrenzenden Hauses wieder zurück in ihre Wohnungen. Warum es letztlich zum Brandausbruch kam ist unbekannt. Die Kripo ermittelt dazu und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen. (Bezugsnummer 0272366/2023 ) (KR)

