Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Schmöllner Baumarkt

Altenburg (ots)

Schmölln: Gewaltsam brachen gestern Abend (18.10.2023) bislang unbekannte Täter in einen Baumarkt in der Blumenstraße in Schmölln ein und verursachten dabei nicht unerheblichen Sachschaden. Als ein Zeuge gegen 20:15 Uhr den Einbruch bemerkte und die Polizei informierte, rückten mehrere Streifen zum Tatort aus. Täter selbst konnten im Baumarkt nicht mehr angetroffen werden. Offenbar flüchteten sie im Vorfeld in unbekannte Richtung. Gestohlen wurden nach aktuellen Informationen diverse Werkzeuge. Die Kripo in Altenburg ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen, die mögliche Hinweise geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (Bezugsnummer 0272896/2023). (RK)

