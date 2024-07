Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Einbruch in Bäckerei

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbruch in Bäckerei

Am Wochenende sind Unbekannte in eine Bäckerei in Norddeich eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen gewaltsam Zutritt zu einem Bäckereigeschäft in der Poststraße. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Großefehn - Reifen zerstochen

Unbekannte haben am Sonntag in Großefehn ein Auto beschädigt. Zwischen 3 Uhr und 4.30 Uhr wurde bei einer Tankstelle in der Kanalstraße Süd offenbar der Reifen eines grauen Renault Mégane zerstochen. Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Radfahrerinnen verletzt

Zwei Radfahrerinnen sind am Sonntagnachmittag bei einem Unfall in Norden verletzt worden. Gegen 15.40 Uhr fuhr eine 68-jährige Pedelec-Fahrerin auf der Norddeicher Straße in Richtung Stadtzentrum, als vor ihr eine 69-jährige Fahrradfahrerin vor einer Ampel stoppte. Die Pedelec-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf. Beide Frauen stürzten und verletzten sich leicht. Die 69-jährige Fahrradfahrerin wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Norddeich - Unfallflucht auf Inselparkplatz

Auf dem Inselparkplatz in Norddeich kam es am Samstag zu einer Unfallflucht. Zwischen 11.30 Uhr und 18.40 Uhr stieß ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen schwarzen Seat Ibiza. Der Wagen stand auf dem Parkplatz P3. Der Verursacher flüchtete unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Großefehn - Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich bereits am Montag, 17.06.2024, in Großefehn ereignet hat. Gegen 6.30 Uhr fuhr die Fahrerin eines grauen Opel Antara auf der Schrahörnstraße in Richtung Timmel. In Höhe der Tankstelle geriet ein entgegenkommender Autofahrer auf ihre Spur und kollidierte mit ihrem Außenspiegel. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Hinter dem Unbekannten soll ein weißer Lkw gefahren sein, dessen Fahrer noch gehupt haben soll. Die Polizei bittet nun Zeugen, insbesondere den Lkw-Fahrer, sich unter 04944 914050 zu melden.

