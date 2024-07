Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Tödlicher Verkehrsunfall

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Tödlicher Verkehrsunfall

Auf der Bundesstraße 72 in Norden kam es am Montagmorgen zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Gegen 8.35 Uhr fuhr nach derzeitigem Erkenntnisstand der Fahrer eines Lkw-Gespanns auf der B72 in Richtung Norddeich. An der Kreuzung zum Looger Weg stieß er mit einer 68-jährigen Suzuki-Fahrerin zusammen, die von rechts aus dem Looger Weg auf die Bundesstraße fuhr. Durch den Aufprall landete der Suzuki in einem Graben. Die 68-jährige Fahrerin und ihre 66-jährige Beifahrerin wurden so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben. Der 56-jährige Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Bundesstraße wurde in dem Bereich vollgesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell