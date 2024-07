Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Einbruch in Büroräume

Unbekannte sind in ein ehemaliges Autohaus in Friedeburg eingebrochen. Die Täter stiegen in der Zeit zwischen Montag und Donnerstag in die Büroräume an der Marxer Hauptstraße ein. Was genau entwendet wurde, wird noch ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 04462 9110 zu melden.

Wittmund - Lack zerkratzt

In Wittmund ist auf einem Parkplatz in der Osterstraße ein Auto zerkratzt worden. Beschädigt wurde der Lack eines blauen Toyota Yaris. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 20.30 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, vor einem Mehrfamilienhaus. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell