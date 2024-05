Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Kurze Unachtsamkeit ermöglicht Diebstahl aus PKW

Speyer (ots)

Am Mittwochabend gegen 18:00 Uhr war ein 61-jähriger Mann in der Ruhhecke gerade dabei einen Anhänger an seinen PKW anzukuppeln. Den kleinen Moment der Unachtsamkeit nutzte ein bislang unbekannter Täter aus und entnahm durch die geöffnete Fensterscheibe aus dem Inneren des PKW die Geldbörse und das Mobiltelefon des 61-Jährigen. Anschließend flüchtete der Täter und fuhr mit einem dunkelgrünen Mountainbike in Richtung Nelkenweg davon.

Eine Täterbeschreibung liegt vor. Demnach war der Täter zwischen 20 und 25 Jahren alt, dunkelhäutig, hatte kurze schwarze Haare und trug eine dunkle, ärmellose Jacke.

Hinweise zu Tat und Täter nimmt die Polizei telefonisch unter 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Die Polizei rät, generell keine Wertgegenstände von außen sichtbar in ihrem Fahrzeug aufzubewahren, auch wenn diese nur für eine kurze Zeit aus den Augen gelassen werden. Weitere Hinweise finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/#panel-20646-1

