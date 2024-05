Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Versuchter Diebstahl eines Radladers

Römerberg (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 09:20 Uhr stellte der Eigentümer eines Radladers den versuchten Diebstahl des auf einem Feld bei Römerberg-Heiligenstein, nahe des Bäumelwegs, abgestellten Fahrzeugs fest. Die bislang unbekannten Täter versuchten zunächst mittels Universalschlüssel den Radlader zu starten. Da dies nicht gelang, richteten die Täter mutwillige Beschädigungen am Fahrzeug an. Im Rahmen der Tatortaufnahme sicherten die Beamten Spuren, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Am Radlader entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Zeitraum von Dienstag bis Mittwochmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Felder südwestlich von Römerberg-Heiligenstein gesehen haben, sich mit der Polizei Speyer unter 06232-1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell