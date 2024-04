POL-NI: Liebenau - Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr

Nienburg (ots) - (Thi) Am Sonntag den 28.04.2024 ereignete sich gegen 16:45 Uhr auf der Schaumburger Straße in Rehburg-Loccum ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 26-Jähriger aus Stadthagen befuhr mit seinem Volvo die L370 aus Münchehagen kommend in Fahrtrichtung Wölpinghausen. In einer Linkskurve kam er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ...

