POL-NI: Pkw aufgebrochen

Am Sonnabend, in der Zeit zwischen 11.40 - 12.50 Uhr, kam es in der Straße Am Sportplatz im Bereich des Waldstückes Sellingsloh zu einem Pkw-Aufbruch. Bei einem dort abgestellten blauen BMW wurde die hintere Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Aus dem Pkw wurden unter anderem ein Laptop sowie ein weißer Rucksack mit persönlichen Sachen entwendet, die gut abgedeckt im Fußraum des Fond-Bereiches abgelegt waren. Da auf Grund des guten Wetters im dortigen Bereich viele Sportler und Spaziergänger unterwegs waren, werden mögliche Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Hoya unter Tel. 04251-67280 zu melden, falls sie in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben.

