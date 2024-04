POL-NI: Rehburg-Loccum - Verkehrsunfall

Nienburg (ots) - (Thi) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am 25.04.2024 gegen 17 Uhr in Nienburg ereignete. Eine 75-Jährige aus Nienburg bog mit ihrem Renault vom Nordertorstriftweg nach links in die Buermende ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 88-jährigen Fußgängerin aus Nienburg, die gerade die Straße an der Fußgängerampel überquerte. Die 88-Jährige wurde leicht ...

mehr