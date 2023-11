Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Alle 4 Reifen am PKW zerstochen.

Pölich (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 22.11.2023 auf Donnerstag, 23.11.2023, kam es Im Zeitraum zwischen 22:00 und 10:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug. Der PKW stand in der Hauptstraße in Pölich. Bei dem PKW, grauer Renault Scenic, wurden alle vier Reifen zerstochen. Die Ermittlungen dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06502/91570 mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell