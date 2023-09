Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230919.6 Heide: Reifenstecher unterwegs

Heide (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Montag hat ein Unbekannter in Heide Reifen an mehreren Fahrzeugen zerstochen und damit einen nicht unerheblichen Sachschaden angerichtet.

Nach Mitternacht bis zum späten Vormittag ging der Täter einen Ford und einen BMW in der Beseler Straße 8 an. An dem Ford zerstach er vorne rechts einen Reifen, an dem BMW waren sogar zwei Räder betroffen. Die Schadenshöhe dürfte insgesamt bei etwa 450 Euro liegen. Vermutlich dieselbe Person suchte zudem einen Opel in derselben Straße in Höhe der Hausnummer 26 auf und beschädigte den hinteren rechten Reifen, Schadenshöhe 150 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den Reifenstecher geben können, sollten sich in Heide bei der Polizei unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell