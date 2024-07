Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Ladendiebstahl

Ein mutmaßlicher Ladendieb wurde am Donnerstag in Norden gefasst. Um kurz nach 9 Uhr wurde ein Mann dabei beobachtet, wie er in einem Discounter in der Gewerbestraße Waren entwendete. Er flüchtete fußläufig. Mitarbeiter nahmen die Verfolgung auf, sodass die hinzugerufene Polizei den Mann stellen konnte. Den 39-Jährigen aus Norden erwartet ein Strafverfahren.

Südbrookmerland - E-Scooter gestohlen

Im Koppelweg in Südbrookmerland ist ein E-Scooter gestohlen worden. Unbekannte entwendeten das Elektrokleinstfahrzeug der Marke Xiaomi am Samstag zwischen 15.20 Uhr und 15.30 Uhr vor einem Supermarkt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

