Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Auffahrunfall/Aurich - Unfall beim Wenden/Norden - Nach Unfall geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Auffahrunfall

Am Mittwoch hat es im Auricher Ortsteil Georgsfeld einen Auffahrunfall gegeben. Ein 41-jähriger Nissan-Fahrer und ein 52-jähriger Seat-Fahrer fuhren gegen 14.35 Uhr hintereinander auf der Moordorfer Straße in Richtung Aurich. Auf Höhe des Hirtenwegs musste der Nissan-Fahrer verkehrsbedingt bremsen. Der dahinterfahrende 52-Jährige im Seat bemerkte den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Unfallverursacher leicht. An beiden Autos entstand Sachschaden.

Aurich - Unfall beim Wenden

In Aurich ereignete sich am Mittwochabend ein Unfall. Ein 15-jähriger Mofa-Fahrer fuhr gegen 20.15 Uhr auf der Von-Jhering-Straße in Richtung Große Mühlenwallstraße. Auf Höhe der Pferdemarktkreuzung wendete der Jugendliche. Dabei übersah er eine 27-jährige Fiat-Fahrerin, die von der Esenser Straße in die Von-Jhering-Straße einbog. Ein Zusammenstoß ließ sich nicht mehr verhindern. Durch den Unfall wurde der 15-jährige Sozius des Mofa-Fahrer leicht verletzt.

Norden - Nach Unfall geflüchtet

In Norden hat ein Unbekannter einen Unfall verursacht. Bereits in der Zeit vom Donnerstag, 20.06.2024, 9 Uhr, bis zum Freitag, 21.06.2024, 9 Uhr, stieß ein derzeit unbekannter Autofahrer gegen die linke Seite eines grauen Opel Zafira. Im Anschluss entfernte sich der Autofahrer unerlaubt. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt auf einem Anwohnerparkplatz in der Norddeicher Straße. Die Polizei Norden nimmt Hinweise zum Verursacher unter 04931 9210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell