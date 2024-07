POL-AUR: Friedeburg - Farbschmiererei

Landkreis Aurich (ots) - Brandgeschehen Norden - Feuer im Kellerbereich In der Nacht auf Donnerstag hat es in Norden gebrannt. Aus bisher ungeklärter Ursache brach gegen 1 Uhr in einem Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Rheinstraße ein Feuer aus. Alle Bewohner konnten unverletzt das Haus verlassen. Am Gebäude ist nach ersten Erkenntnissen kein Schaden entstanden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache ...

