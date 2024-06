Polizei Hagen

POL-HA: Flüchtiger Ladendieb von Polizei gestoppt

Hagen-Boele (ots)

Am Montag (24.06.) bemerkte eine Mitarbeiterin, wie gegen 10.45 Uhr ein Mann mehrere Getränke aus dem Regal eines Supermarktes in der Schwerter Straße in seine Tasche steckte. Der 40-Jährige verließ anschließend das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Ein weiterer Mitarbeiter verfolgte den flüchtigen Ladendieb und versuchte mehrfach, ihn aufzuhalten. Wenig später konnte der Hagener in der Sonntagsstraße von der hinzugerufenen Polizei gestellt werden. Die Ware hatte er kurz zuvor in einem Gebüsch abgelegt. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige gegen den 40-Jährigen. (qua)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell