Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall auf der Autobahn 1 in Dötlingen +++ Polizeibeamte leisten umgehend Erste Hilfe und reanimieren Mann

Delmenhorst (ots)

Nach einem medizinischen Notfall ist am Dienstag, 07. Mai 2024, 18:50 Uhr, ein Mann auf der Autobahn 1 in Dötlingen reanimationspflichtig geworden. Beamte der Autobahnpolizei leisteten Erste Hilfe und führten Wiederbelebungsmaßnahmen durch.

Der 79-jährige Mann aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis befuhr mit einem Mercedes den linken Fahrstreifen der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück. In Höhe der Tank- und Rastanlage Wildeshausen verlor er das Bewusstsein, kam nach rechts vom Fahrstreifen ab und kollidierte seitlich mit einem neben ihm fahrenden Sattelzug eines 31-Jährigen aus Rumänien. Anschließend prallte der Mercedes in die mittlere Schutzplanke. Die 74-jährige Ehefrau und Beifahrerin griff ins Lenkrad und steuerte den Mercedes nach rechts. Hier prallte der Mercedes in die Außenschutzplanke und kam schließlich zum Stillstand.

Der 79-Jährige war nicht ansprechbar und zeigte keine Lebenszeichen. Schnell eintreffende Beamte der Autobahnpolizei begannen sofort mit der Laienreanimation. Die mit den alarmierten Rettungskräften durchgeführte Wiederbelebung hatte Erfolg. Der 79-Jährige wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Seine Frau blieb unverletzt.

Für die Dauer der notfallmedizinischen Maßnahmen war die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück voll gesperrt. Bis 19:40 Uhr kam es deshalb zu geringfügigen Behinderungen.

