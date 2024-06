POL-HA: Fußgänger bei Unfall an Kreuzung leicht verletzt

Hagen-Altenhagen (ots) - Am Freitag (21.06.) geriet ein Paar in Altenhagen gegen 17 Uhr in einen Streit. Hierbei verletzte eine 21-Jährige ihren Lebensgefährten. Der Hagener gab an, dass ihn seine Freundin zunächst als "Hurensohn" beleidigte. Während des Konfliktes habe sie ihm dann mehrfach in das Gesicht geschlagen. Sie habe darüber hinaus eine Tischlampe genommen und ihn auch damit geschlagen. Die Hagenerin gab ...

mehr