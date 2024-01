Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Raubüberfall auf Bäckerei - Täter flüchtet mit wenigen Euro - Polizei bittet um Hinweise

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am frühen Dienstagabend (23.01.) überfiel ein bislang unbekannter Mann eine Bäckerei im Ortsteil Walldorf. Um 18:50 Uhr betrat er Räuber den Verkaufsraum in der Waldstraße, drohte der 61-jährigen Angestellten mit einem Messer und forderte Bargeld. Mit nur wenigen Euro Beute flüchtete er anschließend zu Fuß auf der Flughafenstraße in südliche Richtung. Die Angestellte blieb unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb bislang ohne Erfolg. Der Räuber wird als ca. 170 bis 180cm groß und schlank beschreiben. Er war mit einer schwarzen Jogginghose, einem schwarzen Kapuzenpullover und einer dunklen Jacke darüber bekleidet. Sein Gesicht hatte er mit einem Schal oder ähnlichem verhüllt. Die Kriminalpolizei Groß-Gerau bittet in dieser Sache um Hinweise unter der Rufnummer 06142 / 696-0. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151/969-40312

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell