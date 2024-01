Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Wald-Michelbach (ots)

Am Montag, 22.01.2024 stellte der 20 jährige Geschädigte seinen schwarzen Audi A4 Avant gegen 18.15 Uhr auf dem Schotterparkplatz vom Fitnessstudio TNT in 69483 Wald-Michelbach, Ortsteil Affolterbach, Bahnstraße 1 zum Parken ab. Als der Geschädigte gegen 20.05 Uhr wieder zu seinem Pkw zurück kehrte stellte er fest, dass der linke hintere Kotflügel in einer Höhe zwischen 40 cm und 45 cm beschädigt war. Am Pkw des Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 1000.- Euro. Vermutlich stieß ein Kraftfahrzeugführer beim Ausparken gegen den Pkw des Geschädigten. Der Unfallverursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden gekümmert zu haben.

Die Polizeistation Wald-Michelbach sucht Zeugen, welche zum Unfallhergang Angaben machen können, tel. 06207/94050.

